Gustavo Roman, narrador do DAZN, morre aos 45 anos, vítima da Covid-19

Amanda Gil, Metrópoles - Gustavo Roman, narrador e comentarista do DAZN no Brasil, morreu nesta quarta-feira (30/12), nos Estados Unidos, aos 45 anos. Ele estava internado, tratando da Covid-19, desde novembro. O canal lamentou a perda do profissional por meio de nota:

“O DAZN lamenta profundamente a morte precoce de Gustavo Roman, com quem tivemos o prazer de contar como narrador e comentarista de eventos de tênis nos últimos meses. Nossos sentimentos estão com os familiares neste momento".

