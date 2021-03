Hamilton diz ter vontade de vir ao Brasil e pergunta: ‘como estão as coisas no país?’ (vídeo)

Durante coletiva após a vitória no GP do Bahrein, neste domingo (28), Lewis Hamilton manifestou a vontade visitar o Brasil ainda este ano e cita lugares com dunas e piscinas naturais edit

247 - Ao falar sobre a sua primeira vitória na temporada da Fórmula 1 no GP do Bahrein, o piloto Lewis Hamilton perguntou durante coletiva a repórter da TV Bandeirantes, Mariana Backer, qual é a situação do Brasil.

Lewis, que é fã de Ayrton Senna e já falou do carinho que tem com os brasileiros, manifestou a vontade visitar o Brasil ainda este ano e cita lugares com dunas e piscinas naturais sem precisar a região ao certo. Mas manifestou preocupação com a pandemia no país.

O grande vencedor de hoje na #F1, @LewisHamilton, perguntando como andam as coisas no Brasil para a @maribecker, e comentando sobre sua vontade de viajar novamente pra cá. pic.twitter.com/xXA3vQcBeI March 28, 2021

