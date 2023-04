Hamilton recorda vitória em Interlagos em 2021 e diz que pensou em vítimas da pandemia ao levantar bandeira do Brasil no pódio

Apoie o 247

247 - O piloto da Fórmula 1 Lewis Hamilton, heptacampeão no esporte, contou em uma entrevista sobre seus sentimentos quando venceu o Grande Prêmio de São Paulo em novembro de 2021, quando ele ergueu uma bandeira do Brasil ao cruzar a linha final e no pódio.

Hamilton, que ganhou o título de cidadão honorário brasileiro um ano após a vitória em Interlagos, disse ter sentido "muito orgulho" de erguer a bandeira brasileira no pódio. Ele revelou que quis enviar um sinal de apoio à população brasileira, que atravessava a dor da pandemia de Covid-19.

Na entrevista, Hamilton também criticou, sem citar diretamente Jair Bolsonaro, a "negligência de certos indivíduos" durante a pandemia. Segundo ele, essa atitude levou às centenas de milhares de mortes no Brasil pela Covid-19.

"Assisti ao noticiário ao longo da pandemia e vi as histórias horríveis e senti muita dor por tantas pessoas ao redor do mundo que estávamos perdendo para o coronavírus. Claro, o Brasil perdeu mais de meio milhão de pessoas durante a pandemia por conta da negligência de certos indivíduos. Você podia sentir que havia muita dor no país", disse Hamilton.

"Quando ergui a bandeira no pódio foi somente um sinal para todos do Brasil que eu reconheço vocês e aprecio vocês. Esperava que ia erguer os espíritos da nação", disse Hamilton.

Lewis Hamilton diz que pensou em vítimas da pandemia ao levantar bandeira do Brasil em Interlagos.



“Mais de 500 mil mortos pela negligência de certos indivíduos”, afirmou o heptacampeão em vídeo divulgado na última semana pela Mercedes. pic.twitter.com/M9yNT801Xg — Metrópoles (@Metropoles) April 23, 2023

