Hamilton renova com Mercedes, em contrato que estipula criação de entidade para apoiar diversidade no automobilismo

247 - O heptacampeão mundial de Fórmula 1 e recordista de vitórias, Lewis Hamilton finalmente assinou o contrato de renovação com a Mercedes, por quem pilotará por mais pelo menos uma temporada.

O anúncio foi feito no Twitter da equipe:

"Estou empolgado para começar minha nona temporada com meus companheiros da Mercedes. Nosso time alcançou coisas incríveis juntos e estamos de olho em levar nosso sucesso ainda mais adiante, enquanto continuamente tentamos melhorar dentro e fora da pista", escreveu Lewis.

As principais exigências do piloto para a renovação foram estipuladas no novo contrato. Entre elas, estão a diminuição da presença em eventos oficiais da equipe e visitas à fábrica.

Um elemento importante do contrato é a iniciativa de criação de uma entidade para apoiar a inclusão e a diversidade no automobilismo e na Fórmula 1, esporte onde Hamilton é o primeiro negro.

O heptacampeão sempre destacou a importância de aumentar a diversidade nas categorias mais altas do automobilismo.

"Estou igualmente determinado a continuar a jornada que começamos para tornar o automobilismo mais diversificado para as gerações futuras e sou grato que a Mercedes tem apoiado muito meu chamado para resolver este problema. Tenho orgulho de dizer que estamos levando esse esforço ainda mais neste ano, lançando uma fundação dedicada à diversidade e inclusão no esporte. Estou inspirado por tudo o que podemos construir juntos e mal posso esperar para voltar às pistas em março", disse Hamilton, conforme reportado no GE.

