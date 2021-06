Havan vai patrocinar transmissão da Copa América no SBT

A confirmação do patrocínio da loja do bolsonarista Luciano Hang ocorre após três grandes empresas anunciarem o cancelamento de suas participações na Copa América: a Mastercard, a Ambev e a Diageo, fabricante da Johnnie Walker e Smirnoff edit

247 - A rede de lojas Havan, do bilionário bolsonarista Luciano Hang, confirmou nesta quinta-feira (10) que irá patrocinar a transmissão da Copa América 2021, em parceria com o SBT, responsável pelos direitos de transmissão da competição.

"A Copa América está confirmada e começa domingo. A Havan vai ser uma das patrocinadoras oficiais do SBT. Eu já estou me preparando. Jogar, não é comigo, mas adoro assistir uma boa partida de futebol na TV. Todos ligados no SBT, vamos torcer pela nossa seleção. A Havan acredita no Brasil e nos brasileiros", disse Hang em vídeo publicado no Instagram.

A confirmação do patrocínio da Havan ocorre após três grandes empresas anunciarem o cancelamento de suas participações na Copa América: a Mastercard, a Ambev e a Diageo, fabricante da Johnnie Walker e Smirnoff.

Também nesta quinta, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou ações que pediam o cancelamento da Copa América no Brasil, em razão da pandemia de coronavírus, que segue descontrolada no Brasil e que já matou mais de 480 mil brasileiros.

O Brasil sedia a Copa América depois das desistências de Colômbia e Argentina. Competição começa neste domingo (13) e segue até 10 de julho, quando está prevista a final, no Maracanã. O primeiro jogo será entre Brasil e Venezuela, no Estádio Nacional de Brasília, às 18h (de Brasília).

