Heptacampeão mundial de F1, Lewis Hamilton: 'cresci apaixonado pelo Brasil porque via pessoas parecidas comigo'

Ativista contra o racismo, Lewis Hamilton, que é inglês, destacou que sempre se identificou com os brasileiros. “Eu estava vendo pessoas que se pareciam comigo, que tinham a minha aparência. Quando cheguei ao Brasil pela primeira vez, fiquei muito emocionado, porque eu estava, em essência, em casa" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em entrevista à GQ Brasil, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton afirmou que cresceu “apaixonado pelo Brasil antes mesmo de vê-lo pessoalmente". "O único brasileiro que conhecia, claro, era o Ayrton (Senna); mas, mesmo estando no Reino Unido, sempre torcia pelo Brasil", disse.

Hamilton está no Brasil nesta semana para o GP de São Paulo, que acontece no próximo domingo, 14, no Autódromo de Interlagos.

Ativista contra o racismo, Hamilton, que é inglês, destacou que sempre se identificou com os brasileiros. “Eu estava vendo pessoas que se pareciam comigo, que tinham a minha aparência. Quando cheguei ao Brasil pela primeira vez, fiquei muito emocionado, porque eu estava, em essência, em casa", comentou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE