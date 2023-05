Homem mais rico do Reino Unido quer ter o controle total do Manchester United

Apoie o 247

247 - Homem mais rico do Reino Unido, Jim Ratcliffe, dono da petroquímica Ineos, pretende ser dono do time inglês Manchester United. Ele gostaria que a família americana Glazer, dona do clube desde 2005, vendesse todas as ações até 2026. A informação foi publicada pelo site Sky Sports.

Atualmente, o United tem dívidas acima de 580 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões). A estimativa é que o clube seja o mais caro da história, com preço em torno de US$ 6 bilhões, ou R$ 31,6 bilhões na atual cotação.

O time foi 20 vezes campeão inglês e tricampeão da Champions League.

O Reino Unido (RU) é a região formada por quatro países - Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. As três primeiras nações formam a Grã-Bretanha.

