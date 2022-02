Homem saca arma contra torcedores do Fluminense dentro do Nilton Santos em clássico com Flamengo (vídeo)

Apoie o 247

247 - O clássico entre Flamengo e Fluminense no estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, foi marcado por vandalismo e manifestações racistas e homofóbicas. Além disso, um "torcedor" entrou armado no local e ameaçou um grupo que estava presente para assistir ao jogo. A informação é do jornal Extra.

Após a vitória do Fluminense por 1 a 0, um homem, perto de um carro, apontou a arma em direção aos torcedores tricolores no Setor Norte.

De acordo com o repórter Marcello Neves, do jornal “O Globo”, o homem armado foi imobilizado por policiais

“Me relataram um episódio com arma de fogo ontem no estacionamento do estádio. Ao que tudo indica, um homem não aguentou as provocações no fim do jogo, entrou no carro, pegou a arma e apontou para cima. Foi rapidamente neutralizado pela mulher que o acompanhava e pela polícia. Futebol não tem espaço para isso. Se a pessoa não consegue manter uma relação sadia com esporte, ela não sabe viver em sociedade. Isso é barbárie e não pode ser admitido. Que o caso seja apurado e que o responsável pelo absurdo seja punido”, relatou a torcedora Isabelle Suarez nas redes sociais.

Tudo começou, segundo outro torcedor que testemunhou a cena, Igor Garcia, 28, quando um tricolor atirou um copo de cerveja no homem que tinha a arma no carro.

Falei com quem presenciou a cena. No estacionamento, houve troca de provocações. Esse torcedor entrou no carro, pegou a arma e apontou para os do Fluminense. Foi neutralizado pela Polícia. Como uma pessoa entra no Nilton Santos como uma arma? Quase um tragédia. @OGlobo_Esportes pic.twitter.com/axpS59t0T8 — Marcello Neves (@mneves_) February 7, 2022

