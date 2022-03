Imobiliária acusa Tite de "má fé" e de calote de mais de 500 mil reais

Ação é tratada no Tribunal de Justiça do Rio edit

247 - "Começou a ser tratada no TJ do Rio agora em fevereiro ação de cobrança de corretagem apresentada pela Ativa Imobiliária LTDA contra o técnico Tite, da seleção brasileira masculina de futebol, e sua mulher, Rosmari". O relato é do jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

"Tudo gira em torno da compra feita por Tite, em março de 2021, de uma cobertura no Condomínio Waterways, na Barra, sem a participação da imobiliária como intermediária do negócio", informa.

De acordo com o jornalista, "a corretora acusa Tite de dívida de R$ 516.750,00 sobre a comissão de venda, equivalente a 5% do valor do imóvel, negociado por R$ 10.335.000,00 segundo escritura anexada ao processo. Na petição apresentada à Justiça, os corretores reclamam que ofereceram a cobertura a Tite e sua mulher em 2020. Narram, também, a prestação de serviços anteriores, tendo intermediado a compra de dois imóveis e a locação de outro".

"Alegam, por fim, que o treinador teria adotado 'conduta de má-fé', ao ser informado da existência do imóvel, negar sua compra à imobiliária e negociar a aquisição diretamente com o proprietário", finaliza.

