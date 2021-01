Imprensa francesa diz que jogador brasileiro voltou de férias com Covid

Ainda não foi revelada a identidade do atleta, mas se especula que seria o atacante Neymar Júnior ou o meia Rafinha edit

Revista Fórum - O clube Paris Saint Germain divulgou uma nota neste domingo (3) anunciando que identificou um caso positivo de covid-19 entre os atletas que retornaram de férias de fim de ano no dia anterior.

Não foi divulgado o nome do atleta em questão, mas a imprensa francesa assegura que se trataria de um jogador brasileiro, e especula com dois nomes: o atacante Neymar Júnior e o meia Rafinha – horas depois, foi confirmado que efetivamente se tratava do meia Rafinha.

Confira a reportagem completa no site da Revista Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais