Impulsionada pelo Brasil, América do Sul bate recorde de medalhas em Jogos Olímpicos

247 - A América do Sul teve o seu mais significativo resultado deste século no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos. Os 36 pódios obtidos pela equipe brasileira e por Equador, Venezuela, Colômbia e Argentina foram superiores aos 33 da Rio-2016. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

O Brasil, com ao menos 21 medalhas, e o Equador, por exemplo, alcançaram seus melhores desempenhos na história das Olimpíadas. Os equatorianos conquistaram três medalhas, sendo duas de ouro: Neisi Dajomes (levantamento de peso) e Richard Carapaz (ciclismo).

Antes de Tóquio e Rio, a América do Sul teve no século 21 um total de 31 pódios em Londres-2012, 28 em Pequim-2008, 24 em Atenas-2004 e 18 em Sydney-2000.

"Se dadas as condições, os atletas sul-americanos têm capacidade de vir aqui e vencer. Existe uma diferença de dinheiro, não de talento", comemorou a venezuelana Yulimar Rojas, ouro no salto triplo, o único da Venezuela em Tóquio.

