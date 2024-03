Incêndio atinge prédio ao lado de estádio na Inglaterra. Partida é adiada (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta quarta-feira (6) um prédio ao lado do estádio St. Marys’s, em Southampton, no Sul da Inglaterra. O edifício está em um terreno de fábrica e pertence ao clube, mas não estaria sendo utilizado há muito tempo.

Dono da casa, o Southampton disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês e tinha jogo marcado para esta quarta (6) contra o Preston North End. O confronto foi adiado.

Em comunicado, o Southampton confirmou que o "incidente causou perturbações significativas na área, com estradas fechadas ao redor do estádio ainda em vigor enquanto os bombeiros continuam a lidar com a situação".

"Estamos gratos pela cooperação do Preston e da EFL (Liga de Futebol Inglesa)", afirmou, acrescentando que é preciso "colocar a segurança dos torcedores e do pessoal de ambos os clubes em primeiro lugar".

Southampton x Preston adiado por conta de um incêndio ao lado do estádio de St. Mary's.pic.twitter.com/Sx6dcOiigA — ⚽ (@DoentesPFutebol) March 6, 2024

