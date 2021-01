Incêndio na Arena Castelão altera local da final da Série D

Por Juliano Justo - Repórter da TV Brasil e Rádio Nacional - São Paulo

A diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, através de nota oficial no início da tarde deste sábado (30), que a primeira partida da decisão da Série D, entre Floresta-CE e Mirassol-SP, foi transferida da Arena Castelão para o Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Fortaleza. O horário continua o mesmo: 16h (horário de Brasília). A TV Brasil transmite o jogo ao vivo.

A mudança ocorreu depois de um incêndio na Arena Castelão na manhã deste sábado (30). Aproximadamente às 10h30, uma cabine de rádio do Estádio foi atingida pelas chamas. Os bombeiros da capital cearense controlaram o fogo e as causas do incêndio estão sendo investigadas. Até o início da tarde não havia informação sobre feridos.

A CBF deve se pronunciar ao longo do sábado a respeito do jogo das 19h deste domingo (31) pela 33ª rodada do Brasileirão Série A, entre Ceará e Athletico-PR.



NOTA DA CBF

A Diretoria de Competições da CBF informa que, em função do incêndio que atingiu a Arena Castelão, a Final da Série D, entre Floresta (CE) e Mirassol (SP), prevista para as 16h deste sábado (30), teve o local modificado e será realizada no Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Fortaleza (CE), no mesmo horário. Para o jogo deste domingo (31) pelo Brasileirão Assaí - Série A, entre Ceará e Athletico, a decisão será informada ao longo do dia.

