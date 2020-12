Índio Ramirez, acusado de ato de racismo contra Gerson do Flamengo, é reintegrado

Revista Fórum - O jogador do Bahia, Índio Ramirez, afastado na semana passada após acusação de racismo pelo meia Gerson, do Flamengo, foi reintegrado ao clube. De acordo com Guilherme Bellintani, presidente do time baiano, após uma perícia interna, por meio de análise de vídeos e leitura labial, não foi possível confirmar se Ramírez cometeu ou não a injúria.

Ramirez retornou aos treinos na sexta-feira, após perícia interna, e no domingo marcou o único gol do Bahia durante derrota para o Internacional, em casa, por 2 x 1.

