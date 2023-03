Inter goleia Esportivo no encerramento da primeira fase do Gaúcho

Também neste sábado (11), o Grêmio empatou sem gols com o Ypiranga-RS no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Resultados definiram as semifinais da competição edit

Agência Brasil - O Internacional goleou o Esportivo por 4 a 1, neste sábado (11) no estádio Beira-Rio, em partida válida pela 11ª, e última, rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Com este resultado, o Colorado fechou esta etapa da competição na segunda posição com 22 pontos.

Apesar de ficar com a vitória no final, o Internacional viu o Esportivo (que, com o revés, terminou a primeira fase na vice-lanterna com seis pontos e foi rebaixado) abrir o marcador logo aos sete minutos de bola rolando com Xandy.

Mas o Colorado precisou de apenas nove minutos para empatar com uma finalização de voleio de Maurício após cruzamento de Wanderson. A virada veio em nova jogada de Wanderson pela esquerda, mas desta vez para finalização rasteira do centroavante Luiz Adriano.

Na etapa final o Internacional ampliou sua vantagem graças a gols de Alan Patrick, aos 14 minutos, e de Alemão, aos 40.

Com este resultado, e o empate sem gols do Grêmio com o Ypiranga-RS, também neste sábado, a semifinal do Gaúcho ficou com os seguintes confrontos: o primeiro colocado Grêmio mede forças com o quarto colocado Ypiranga-RS, enquanto o segundo colocado Internacional pega o Caxias, o terceiro.

