Irã pede a expulsão dos Estados Unidos da Copa do Catar

Carta Capital - O advogado que representa a seleção de futebol do Irã acionará a Fifa para pedir a exclusão dos Estados Unidos da Copa do Mundo do Catar. A informação é de uma agência de notícias ligada ao governo iraniano. A solicitação se baseia em uma imagem postada pela federação norte-americana que continha uma versão alterada da bandeira do Irã, sem o emblema da República Islâmica.

A arte exibida pelos norte-americanos seria um ato de apoio aos protestos registrados no Irã após a morte de Mahsa Amini, uma curda de 22 anos que faleceu três dias depois de ser presa pela polícia da moral em Teerã por supostamente violar um código de vestimenta. O advogado Safia Allah Faghanpour, da federação do Irã, avaliou que a punição prevista aos Estados Unidos seria uma suspensão de 10 jogos. Ele protocolará uma queixa no Comitê de Ética da entidade.

