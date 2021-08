Isaquias Queiroz avança direto à semifinal do C1 1000 m em Tóquio

Baiano fechou bateria com 3min59s894. Jacky Godmann vai às quartas edit

Agência Brasil - Isaquias Queiroz se classificou de forma direta à semifinal na prova do C1 1000 metros (m) da canoagem de velocidade na Olimpíada de Tóquio (Japão) ao vencer a 2ª bateria na 1ª posição com o tempo de 3min59s894, na noite desta quinta-feira (5) no Canal Sea Forest.

É SEMIFINAAAAAAAAL 🛶



Isaquias Queiroz vence sua série e avança direto à semifinal do C1 1.000m



Ele veeeeem muito forte 💪 🇧🇷



📸@JonneRoriz /COB pic.twitter.com/9d1etXDAkX — Time Brasil (@timebrasil) August 6, 2021

A semifinal ocorre na noite da próxima sexta-feira (6), a partir das 21h44 (horário de Brasília).

PUBLICIDADE

Quem também caiu na água foi Jacky Godmann, que finalizou a 3ª bateria em 4º lugar, com o tempo de 4min24s732. Assim, ele terá que disputar uma das três baterias das quartas de final. A prova do brasileiro acontece ainda na noite desta quinta-feira a partir das 23h35. Seguem à semifinal apenas os dois primeiros de cada bateria.

QUARTAS DE FINAL



Jacky Godmann é 4° na série e vai para as quartas de final.



Ele volta à raia daqui a pouco para mais uma bateria 🛶🇧🇷



📸 @JonneRoriz /COB pic.twitter.com/Wxo4P53Jkk PUBLICIDADE August 6, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.