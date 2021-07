Itália vence Espanha nos pênaltis e vai à final da Eurocopa

A Espanha errou duas cobranças de pênalti, incluindo com Alvaro Morata, cujo gol no final do tempo normal empatou a partida e levou o jogo para a prorrogação edit

LONDRES (Reuters) - O meio-campista Jorginho converteu o pênalti decisivo que garantiu à Itália uma vitória sobre a Espanha por 4 x 2 nos pênaltis, após a semifinal da Euro 2020 terminar em 1 x 1, nesta terça-feira, classificando os italianos para a final de domingo contra Inglaterra ou Dinamarca.

A Espanha errou duas cobranças de pênalti, incluindo com Alvaro Morata, cujo gol no final do tempo normal empatou a partida e levou o jogo para a prorrogação.

Depois de um primeiro tempo cauteloso, a Itália marcou aos 15 minutos do segundo tempo, quando um contra-ataque rápido iniciado pelo goleiro Gianluigi Donnarumma terminou com a bola caindo para Federico Chiesa, que cortou o marcador e finalizou de forma perfeita.

A Espanha empatou a 10 minutos do final. Morata, retirado do time titular após uma série de exibições ruins, fez uma tabela com Dani Olmo para abrir a defesa italiana e calmamente empurrar a bola para o gol, o que levou seu time à prorrogação pelo terceiro jogo seguido.

Na disputa de pênaltis, o meia Jorginho, nascido no Brasil e naturalizado italiano, converteu a cobrança decisiva.

(Reportagem de Mitch Phillips)

