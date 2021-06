Japão diminuirá restrições pensando em espectadores da Olimpíada

Reuters - O Japão anunciou nesta quinta-feira (17) que amenizará as restrições de emergência contra o novo coronavírus (covid-19) em nove regiões, incluindo Tóquio, mas mantendo algumas medidas, como limitar o número de espectadores em grandes eventos, em meio aos temores de que a Olimpíada do mês que vem possa desencadear uma disparada de infecções.

O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, pediu ao público japonês que acompanhe a Olimpíada pela televisão para evitar disseminar o vírus, dizendo que é crucial evitar qualquer repique de casos de covid-19 nos Jogos, que devem começar em 23 de julho após serem adiados no ano passado.

“O importante é continuar com nossas diretrizes com um espírito de urgência para evitar a disseminação de infecções. Ao mesmo tempo, precisamos manter nossos esforços de vacinação para evitar o colapso do sistema médico”, declarou em uma coletiva de imprensa.

Mais cedo, Suga disse que as autoridades estão suspendendo o estado de emergência em nove áreas, mas que manterão medidas de “quase-emergência” em sete delas, inclusive a capital, até 11 de julho. O estado de emergência estava programado para terminar no domingo.

Segundo as medidas de “quase-emergência”, bares e restaurantes, que agora estão proibidos de servir álcool, poderão fazê-lo até as 19h se mantiverem precauções contra a covid-19, mas as autoridades municipais podem escolher manter a proibição caso achem necessário. Os restaurantes continuam tendo que fechar às 20h.

“É importante realizar os Jogos de Tóquio de maneira segura e protegida, conter a disseminação de infecções durante o período e evitar a disseminação de infecções após os Jogos”, disse Suga. “Gostaria de pedir a todos que apoiem os atletas em casa, assistindo pela televisão”.

Segundo a imprensa japonesa, o Governo, que proibiu a presença de espectadores estrangeiros na Olimpíada, está cogitando permitir até 10 mil torcedores locais nos estádios durante o evento, postura alinhada a um plano endossado por especialistas de saúde para eventos na quarta-feira.

Pesquisas mostram que o povo japonês continua receoso com a possibilidade de a Olimpíada disseminar infecções, particularmente porque as taxas de vacinação ainda estão mais baixas do que em outros países ricos. Suga disse nesta quinta-feira que a vacinação de pessoas acima de 65 anos provavelmente será concluída até o final de julho.

Como o ritmo de declínio de novas infecções em Tóquio diminuiu nos últimos dias, alguns especialistas alertam para um repique provável e enfatizam a necessidade de reagir rapidamente por meio de novas restrições, ou até a reativação de um estado de emergência na capital, disse mais cedo o ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura.

