Jean Pyerre, do Grêmio, é aplaudido por Galvão Bueno e Cléber Machado após relatar sua experiência com o racismo

Da Revista Fórum - O jogador do Grêmio, Jean Pyerre, afirmou durante participação no programa Bem Amigos, do Canal SporTV, da Rede Globo, que antes de ser famoso era seguido pelos seguranças no supermercado. “Hoje em dia, eles perguntam se eu quero ajuda, se eu quero algo”.

Jean Pyerre fez uma longa fala, onde afirmou que o tratamento com relação a ele mudou completamente depois que ficou famoso. “Hoje eu sou uma pessoa pública, mas antes eu não era. As pessoas me olhavam como um cidadão normal que sai de casa às 6h e volta às 18 e agora elas me olham como o Jean Pyerre, jogador do Grêmio, muda um pouco as coisas, muda um pouco do tratamento. Se antes de eu subir pro profissional eu fosse a algum supermercado, tinha segurança me seguindo, tinha gente me seguindo. Hoje em dia, eles perguntam se eu quero ajuda, se eu quero algo”, disse.

A fala de Jean foi aplaudida pelos narradores Galvão Bueno e Cléber Machado.

Para quem não pode acompanhar a entrevista de ontem do Jean Pyerre para o Bem Amigos quando ele fala sobre racismo, separei um pequeno trecho para caber aqui no twitter.

