João Fonseca estreia com vitória em Wimbledon e avança à segunda rodada

247 – João Fonseca começou sua campanha em Wimbledon com uma atuação consistente e garantiu vaga na segunda rodada do Grand Slam britânico. Nesta segunda-feira (29), o brasileiro derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/3, em partida disputada na quadra 18 do All England Club, em Londres.

Com o resultado, Fonseca segue vivo na disputa e agora aguarda o vencedor do confronto entre o holandês Jesper de Jong, atual número 74 do ranking da ATP, e o australiano Rinky Hijikata, 83º do mundo.

O primeiro set foi o mais equilibrado da partida. Após pouco mais de uma hora de disputa, Roberto Bautista Agut chegou a abrir vantagem durante a parcial, mas João Fonseca reagiu e levou a decisão para o tie-break. O brasileiro mostrou solidez nos momentos decisivos e fechou o set por 7/6, abrindo vantagem no confronto.

Na segunda parcial, os dois tenistas mantiveram um alto índice de aproveitamento nos próprios serviços durante boa parte do jogo. O equilíbrio persistiu até os momentos finais, quando Fonseca conseguiu a quebra necessária para vencer por 6/4 e ampliar a vantagem para dois sets a zero.

O terceiro set teve um roteiro mais favorável ao brasileiro. Logo no início, Fonseca confirmou seu primeiro saque, quebrou o serviço do adversário na sequência e voltou a confirmar o saque, abrindo 3 a 0 no placar. Bautista Agut ainda reduziu a diferença para 3 a 1, mas o brasileiro administrou a vantagem com segurança e fechou a parcial em 6/3, sacramentando a vitória em sets diretos.

Atualmente na 27ª posição do ranking da ATP, João Fonseca confirmou o favoritismo diante de Bautista Agut, de 38 anos, que ocupa a 183ª colocação no ranking mundial. O triunfo também marca um início positivo para o brasileiro em sua segunda participação na chave principal de Wimbledon.

Agora, Fonseca volta suas atenções para a segunda rodada, quando enfrentará o vencedor do duelo entre Jesper de Jong e Rinky Hijikata em busca de uma vaga na terceira fase do tradicional torneio disputado na grama londrina.