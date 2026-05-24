João Fonseca vence na estreia e avança em Roland Garros

247 - João Fonseca começou sua campanha em Roland Garros com uma vitória firme neste domingo (24), em Paris. O brasileiro derrotou Luka Pavlovic por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/2, e garantiu vaga na segunda rodada do Grand Slam francês.

A estreia confirmou o favoritismo de Fonseca, atual número 30 do ranking da ATP, diante de Pavlovic. A partida durou 2h17 e teve um primeiro set mais equilibrado, decidido no tie-break, antes de o brasileiro assumir maior controle do confronto nas parciais seguintes.

Com o resultado, João Fonseca segue vivo na chave principal de Roland Garros e já conhece seu próximo adversário. Na segunda rodada, ele enfrentará o croata Dino Prizmic, número 71 do mundo.

Prizmic também venceu em sua estreia neste domingo (24). O croata passou por Michael Zheng, dos Estados Unidos, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/1 e 6/3.

O duelo entre João Fonseca e Dino Prizmic está marcado para quarta-feira (27), a partir das 6h, no horário de Brasília. A partida definirá quem avançará à terceira rodada do torneio disputado no saibro de Paris.