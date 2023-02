Jogador brasileiro de basquete é vítima de racismo na Espanha (vídeo)

Apoie o 247

247- Yago Mateus dos Santos, armador do Ratiopharm Ulm, da Alemanha, foi chamado de macaco por uma torcedora durante uma partida de basquete em Badalona, na Catalunha.

A mulher em questão, que estava na torcida pelo Club Joventut Badalona, chamou Yago de 'macaco' repetidas vezes, enquanto duas pessoas ao seu lado davam risadas, sem pudor algum.

De acordo com o portal UOL, Yago se revoltou com o ataque. “Graças a Deus eu não ouvi na hora porque não sei qual seria a minha reação. Nunca havia passado por isso na minha vida, por uma situação como essa nem no Brasil, nem em outros países onde joguei com meus clubes e com a Seleção Brasileira. Não consigo entender o motivo disso. É revoltante e triste ver que isso acontece, é uma coisa recorrente no esporte, no mundo de hoje, e estamos muito longe ainda da conscientização e de um entendimento de que não há espaço para esse tipo de atitude".

Mais um "caso isolado" lá na Espanha...



O brasileiro Yago Mateus foi vítima de racismo no meio de uma partida de basquete (percebam a racista ao fundo gritando "mono").



Isso é um absurdo, eles têm passe livre pra serem racistas e nada acontece.pic.twitter.com/bQAxsl7eK3 — NBA da bad (@NBAdabad) February 8, 2023





