Jogador de futebol é encontrado morto no mar no litoral paulista

247 - Um jogador de futebol de Osasco foi encontrado morto no mar de Praia Grande, no litoral de São Paulo, depois de ter ficado mais de 30 horas desaparecido. Anderson Lourenço, de 23 anos, viajava com a família, em Mongaguá, quando desapareceu na madrugada de sexta-feira (24). A família suspeita que ele tenha caminhado por cerca de 10 km até entrar no mar e se afogar. A reportagem é do portal G1.

A esposa do jogador, Larissa Oliveira, de 22 anos, disse em entrevista nesta segunda-feira (27) que o marido estava em Mongaguá com o irmão, quando decidiu passear pela praia. "Por volta das 2h da manhã, ele deixou as roupas dele, chave, documento, e falou para o meu cunhado que iria dar uma volta. Depois de uns cinco minutos, meu cunhado sentiu falta dele, porque ele não é de sumir assim", relembra.

Apreensiva, a família decidiu iniciar as buscas. Larissa conta que eles acionaram os bombeiros e a polícia, e que após 36 horas 'no desespero', um pescador encontrou o corpo de Anderson boiando no mar de Praia Grande, no Balneário Flórida. O corpo dele foi retirado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

A viúva diz que apesar da causa da morte ainda não ter sido definida pelo IML, a família não acredita que Anderson tenha se afogado logo quando sumiu.

