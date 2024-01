Jogador do Barça se irrita com Vini Jr e dispara: 'qualquer dia faço uma besteira'

O espanhol estava no banco de reservas quando começou a se irritar com Vini Jr edit

247 - O atacante Ferrán Torres foi flagrado pelo canal Movistar Plus+ atacando verbalmente Vinicius Junior e prometendo "arrebentar" o brasileiro durante o clássico entre Real e Barcelona no último domingo.

De acordo com o UOL, o espanhol estava no banco de reservas quando começou a se irritar com Vini Jr. "Lá está o Vinicius com suas idiotices. Qualquer dia eu faço uma besteira com ele, te juro. Se esse babaca me falar algo, eu faço uma besteira que o arrebento". Em outro momento, Sergi Roberto, que também estava no banco, fala para Vini: 'cala a boca e jogue'.

