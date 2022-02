Jogador do Corinthians é acusado de estupro em hotel de SP

A denunciante estava com seu amigo e teria sido atacada por ele na manhã do dia seguinte da balada edit

Portal Fórum - O zagueiro Robson Bambu, do Corinthians, negou em depoimento na 5ª Delegacia Seccional - Leste, no bairro do Tatuapé, São Paulo, que tenha estuprado uma mulher de 25 anos. De acordo com a sua versão, parcialmente diferente da que foi dada pela garota (veja abaixo), ele diz que não praticou qualquer abuso sexual e que não tocou na mulher nem tirou a própria roupa, como ela alega.

O episódio teria ocorrido na manhã de 3 de fevereiro, após ele e um amigo chamado pezinho terem passado a noite em uma casa noturna no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

O jogador confirma que foi para o quarto dele com a amiga da garota, que por sua vez foi para outra suíte com o amigo dele. Ambos relatam terem mantido relações sexuais de maneira consensual.

Ele declarou à Polícia que, pela manhã, ligou para o apartamento em que estavam Pezinho e a outra moça, pois precisava assinar um contrato de locação, mas não foi atendido. O jogador decidiu então ir até o quarto do amigo, onde diz ter ficado dez minutos.

Ele relata que, ao entrar no local, viu a garota coberta na cama e que ela parecia estar acordada, por estar se mexendo.

Ao ser informada que eram 11h, a garota ficou nervosa e passou a se queixar que perderia R$ 300 de um trabalho para o qual foi contratada naquele dia, de acordo com o atleta.

A versão da vítima

A vítima afirma que foi com Pezinho para um quarto no oitavo andar do hotel, onde tiveram relação sexual consensual, enquanto Robson Bambu e a amiga dela se dirigiram para um cômodo no quinto andar.

Ela diz não se lembrar direito o que aconteceu após manter relações com Pezinho, mas que pegou no sono e quando acordou, acabou por surpreender Robson, deitado sobre ela, nu, introduzindo um dedo em sua vagina. O rapaz com quem havia ido para o quarto (Pezinho) observava o ato.

Após isto, segundo o relato da vítima, ela afastou Bambu com um empurrão, colocou a roupa e saiu do quarto, à procura de sua colega. Ela ainda disse que Bambu conseguiu alcança-la, pediu-lhe calma, e negando ter praticado violência sexual contra ela. A vítima encontrou sua colega e foram embora do hotel, com um motorista por aplicativo.

