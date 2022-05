Jogador do Corinthians Rafael Ramos é preso por injúria racial

Apoie o 247

247 - Lateral direito do Corinthians, o jogador Rafael Ramos, 27 anos, foi preso nesse sábado (14) após ser acusado de praticar racismo contra Edenilson, do Internacional.

"Estou aqui de consciência e cabeça limpa para explicar o que acontece. Puramente um mal entendido", afirmou Ramos. Os relatos dele foram publicados pelo portal Uol.

O jogador foi detido no posto policial do estádio Beira-Rio, palco do jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Logo depois da 0h, o Corinthians fez o pagamento da fiança, em espécie, no valor de R$ 10 mil.

