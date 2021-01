Jogador do Fortaleza é afastado após ser flagrado sem máscara em festa

Atleta cumprirá as medidas de prevenção à Covid-19. Clube desmentiu denúncia semelhante contra o volante Felipe edit

Paulo Victor Soares, Metrópoles - O Fortaleza vive um verdadeiro calvário na Série A após a saída do técnico Rogério Ceni para o Flamengo. O time demitiu o técnico Marcelo Chamusca após resultados ruins e trouxe Enderson Moreira. Agora para piorar, a equipe do Ceará afastou o jogador João Paulo depois de o atleta ter sido flagrado sem máscara em uma festa.

O Fortaleza ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, uma acima da zona do rebaixamento, com 32 pontos.

