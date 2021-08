Jogador português detido por suspeita de estupro pode pegar prisão perpétua

O zagueiro português Rúben Semedo, de 27 anos e que atua no Olympiacos, da Grécia, foi detido após uma jovem de 17 anos acusá-lo de abuso sexual. Já o atleta acusou a jovem de mentir por dinheiro edit

247 - O zagueiro português Rúben Semedo, de 27 anos, pode ser condenado à prisão perpétua se for condiserado culpado pelo estupro de uma jovem de 17 anos na Grécia. O atleta foi detido no último domingo (29) após a adolescente acusá-lo de abuso sexual, considerado crime hediondo na legislação do país, onde o esportista atua pelo Olympiacos. Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo.

O jogador compareceu a um tribunal nesta terça-feira (31) para prestar depoimento. De acordo com a imprensa portuguesa, ele disse que as relações foram consentidas e, na saída do local, acusou a jovem de mentir por dinheiro.

Uma nova audiência está prevista para a próxima quinta-feira (2). Até lá, o zagueiro continuará na cadeia. "Se eu não fosse um futebolista, nada disto teria acontecido", afirmou Semedo ao deixar o tribunal, cena capturada pelas emissoras gregas.

PUBLICIDADE

A jovem contou às autoridades que teria sido embebada pelo jogador em um bar na cidade de Oropo e, depois, os dois foram para a casa dele. "Por ter consumido uma grande quantidade de álcool, fui para um dos quartos da casa [de Rúben Semedo] e adormeci. Pouco depois, o segundo [o homem de 40 anos] entrou e, aproveitando-se da minha situação, obrigou-me a ter relações sexuais", disse a jovem de acordo com o portal Sic Notícias. "Pouco depois de sair, o Semedo entrou na mesma sala, trancou a porta e obrigou-me a ter relações sexuais".

Em nota, o Olympiacos disse em comunicado que preza pela presunção de inocência e que não comentará o caso durante as investigações criminais. "O Olympiacos respeita plena e incondicionalmente a presunção de inocência de um réu, o que inclui também o direito de responder a qualquer acusação. Por conseguinte, aguardaremos uma decisão a ser tomada sob independência judicial", afirmou o clube em nota.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE