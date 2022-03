Jogador turco recusa camisa contra guerra na Ucrânia: "milhares morrem todo dia no Oriente Médio"

Apoie o 247

247 - O zagueiro Aykut Demir, capitão do time turco Erzurumspor, da segunda divisão, se recusou a vestir uma camisa que fazia apelo para o término da guerra na Ucrânia. A camiseta tinha a inscrição "No war" ("sem guerra", em português") e estava sendo usada por outros jogadores.

"Milhares de pessoas morrem todos os dias no Oriente Médio. Aqueles que ignoram a perseguição lá e não se manifestam fazem essas coisas quando se trata da Europa", afirmou o esportista em entrevista ao jornal turco Futbol Anadolu.

"Não me senti confortável usando a camiseta porque não foi feita para outros países no Oriente Médio. Se tivesse acontecido o mesmo, minha consciência estaria confortável. Também estou triste que haja guerra em qualquer lugar do mundo. Compartilho a dor de pessoas inocentes", complementou.

