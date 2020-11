Jogadora denuncia ameaças de morte após protestar contra Maradona

Paula Dapena, atleta do Viajes Interrías, sentou-se no meio do campo e de costas durante homenagem feita ao ex-jogador argentino como gesto de protesto pelas "atrocidades que [Maradona] cometeu fora de campo" edit

247 - A jogadora Paula Dapena, do Viajes Interrías, clube da terceira divisão feminina espanhola, disse, segundo a Folha de S. Paulo, estar sofrendo ameaças após ter protestado contra o ex-jogador e ídolo argentino Diego Armando Maradona em razão das "atrocidades que cometeu fora de campo".

No sábado (28) Paula sentou-se no meio do campo e de costas durante a execução de 1 minuto de silêncio em memória do jogador.

De acordo com a atleta, surgiram nas redes sociais ataques após sua atitude. "No clube, estão todos comigo. Recebi muito apoio nas redes sociais, mas também recebi ameaças de morte tanto eu quanto minhas companheiras de time".

