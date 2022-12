Jogadores campeões são retirados de helicóptero em meio a multidão 4 milhões de argentinos

Apoie o 247

ICL

247 - Campeões do Mundo na Copa do Catar, os jogadores da Argentina foram recebidos por quase 4 milhões de torcedores em Buenos Aires. O trajeto do veículo que levava os atletas e ia chegar até o Obelisco, monumento histórico da cidade, mudou de rota diante da multidão nas ruas e os jogadores tiveram de ser retirados de helicóptero.

“Os campeões mundiais estão sobrevoando todo o percurso em helicópteros porque ficou impossível continuar em terra devido à explosão de alegria popular. Vamos continuar celebrando em paz e demonstrando a eles nosso amor e admiração”, afirmou a porta-voz do governo argentino, Gabriela Cerruti.

🇦🇷 AGORA: Autoridades argentinas estimam que QUATRO MILHÕES de pessoas estão nas ruas de Buenos Aires comemorando o título da Argentina na Copa do Mundo.



É praticamente 10% da população do país. pic.twitter.com/QGcgVMu7iT — Eixo Político (@eixopolitico) December 20, 2022

O presidente da Associação de Futebol da Argentina, Chiqui Tapia, pediu desculpas aos torcedores que se deslocaram até o local para saudar os campeões mundiais. “Não nos deixam chegar para cumprimentar todas as pessoas que estavam no Obelisco. Os mesmos órgãos de segurança que nos escoltaram, não nos deixam seguir em frente. Mil desculpas em nome de todos os jogadores campeões. Uma pena”, publicou no Twitter.

O governo argentino já havia decretado feriado nacional nesta terça-feira e milhões de pessoas aguardavam a chegada dos atuais campeões mundiais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.