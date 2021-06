Jogadores da Argentina ficam transtornados com mudança de local da Copa América e ensaiam boicote

Transtornados com a troca de sede, jogadores do time Albiceleste fizeram ligações para colegas de outras seleções a fim de tratar de um ato conjunto e encorpado no sentido de não jogarem o campeonato edit

247 - A decisão da Conmebol de levar a Copa América de 2021 para o Brasil irritou, e muito, os jogadores da seleção da Argentina. A ponto de alguns tentarem até um boicote ao torneio. A reportagem é do portal ESPN Brasil.

Toda a indignação dos atletas é com a AFA (Associação de Futebol Argentino) e com o governo do país, que, por conta do aumento preocupante de casos de COVID-19, paralisou temporariamente o futebol local e abriu mão de sediar a competição continental para minimizar as chances de contágio. Transtornados com a troca de sede, jogadores do time Albiceleste fizeram ligações para colegas de outras seleções a fim de tratar de um ato conjunto e encorpado no sentido de não jogarem o campeonato.

A reportagem ainda informa que a irritação dos atletas argentinos tem ao menos duas motivações principais: a chance de quebrar o longo jejum sem título, o último foi o da Copa América de 1993, e o fazê-lo com Messi, que segue sem ganhar uma taça com a equipe principal do país. E conseguir tais feitos em casa era uma das ambições dos atletas.

