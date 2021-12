Jogadores do Atlético-MG desfilam em carro aberto por BH e comemoram título com milhares de torcedores (vídeos)

Entre confirmação do título e chegada à festa na capital mineira, comemoração dura dez horas, vara a madrugada e dura até a manhã de sexta-feira no coração de Belo Horizonte edit

247 - O Clube Atlético Mineiro ganhou o Campeonato Brasileiro e seus torcedores festejaram muito. A festa pelo bicampeonato brasileiro do Atlético-MG, em Belo Horizonte, começou ainda na noite de quinta-feira e continuou até o início da manhã de sexta. Por quase 10 horas, a capital mineira virou a Cidade do Galo e reuniu milhares de apaixonados. Tês trios elétricos animam a festa alvinegra, com direito a um show do do cantor Bell Marques.

De acordo com o Globo Esporte, a comemoração foi marcada pelo desfile em carro aberto dos campeões brasileiros e de uma festa que reuniu milhares de atleticanos na Praça Sete, na região Central de Belo Horizonte. Em vários pontos da cidade, torcedores se aglomeraram, e a grande maioria não usava máscara em meio à pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de Belo Horizonte foi questionada sobre a liberação do evento, mas até o fechamento da matéria não respondeu os questionamentos.

A delegação do Galo deixou Salvador pouco depois de meia noite, após comemoração no gramado e no vestiário da Fonte Nova. Jogadores foram saudados ainda na saída do hotel na capital baiana e também fizeram festa no voo de retorno.

