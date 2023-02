Jogadores do Atlético-MG sofrem ataques racistas na Venezuela (vídeo)

Apoie o 247

247 - Jogadores do Atlético-MG sofreram ofensas racistas na chegada ao estádio Olímpico da Universidad Central da Venezuela, em Caracas, nesta quarta-feira (22). O clube brasileiro jogou contra o Carabobo às 21h30, pela segunda fase preliminar da Libertadores.

Um vídeo foi feito pela TV oficial do Atlético. O clube publicou nota sobre o caso: "o Clube Atlético Mineiro repudia veementemente as ofensas racistas e xenofóbicas dirigidas à nossa delegação durante a chegada do time ao estádio Olímpico de Caracas. O Clube informa que o diretor de futebol Rodrigo Caetano já registrou reclamação junto ao delegado da partida, senhor Oscar Astudillo, e lamenta que essas cenas maculem o maior torneio da América Latina".

