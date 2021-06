Jogadores do Brasil pedem para não jogar Copa América, diz rádio

Metrópoles - Jogadores da Seleção Brasileira discutiram com o técnico Tite e a diretoria da CBF sobre a participação na Copa América, que será realizada no Brasil. De acordo com a Rádio Gaúcha, os jogadores que atuam na Europa pediram para não participar da competição.

Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (3), Tite confirmou as discussões, mas não quis se aprofundar no assunto. O técnico pediu foco no jogo desta sexta-feira (4/6) contra o Equador, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

“Temos uma opinião muito clara e fomos lealmente, numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual a nossa opinião. Depois, pedimos aos atletas para focarem apenas no jogo contra o Equador. Na sequência, solicitaram uma conversa direta ao presidente. Foi uma conversa muito clara, direta. A partir daí, a posição dos atletas também ficou clara. Temos uma posição, mas não vamos externar isso agora. Temos uma prioridade agora de jogar bem e ganhar o jogo contra o Equador. Entendemos que depois dessa Data Fifa as situações vão ficar claras. Depois desses dois jogos, vou externar a minha posição”, afirmou o treinador.

