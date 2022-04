Jogadores do Corinthians são ameaçados por 'torcedores': "consequências serão trágicas"

Ao menos sete torcedores do Corinthians estão sendo investigados pelo crime de ameaça a jogadores depois da derrota na estreia da Libertadores pelo Always Read, da Bolívia edit

Revista Fórum - Jogadores do Corinthians viraram alvo de ameaças de torcedores do próprio clube desde a derrota por 2 a 9 para Always Ready, da Bolívia, no dia 5 de abril, na estreia do time na Taça Libertadores da América.Reportagem do Fantástico na noite deste domingo (10) diz que a polícia civil identificou ao menos 7 perfis de torcedores que fizeram ameaças ao goleiro Cássio, ao zagueiro Gil e ao atacante William.

"Ou ele sai do Corinthians, ou as consequências serão trágicas", diz uma das mensagens.

"Sou 100% a favor de atos de vandalismo e agressão contra Cássio, Gil, Fábio Santos, Jô, Paulinho, Alessandro, Roberto de Andrade e Duílio. Quero muito ser um dos agressores, seria uma grande honra!!!", escreveu outro torcedor nas redes, incluindo nomes de dirigentes do clube.

