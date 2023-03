Jogadores do Tombense se trombam, árbitro marca pênalti inexistente e é suspenso pela CBF (vídeo)

O pênalti foi convertido em gol e o Tombense se classificou contra o Retrô para a próxima fase da Copa do Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 — A CBF suspendeu o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior em decorrência da marcação de um pênalti inexistente a favor do Tombense na partida contra o Retrô, válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Na jogada, dois jogadores da equipe mineira colidiram na área adversária e o juiz interpretou como infração.

O pênalti foi convertido em gol e o Tombense se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil: 1 × 0. Ao final da partida, três jogadores do Retrô foram expulsos.

🚨GRAVE: Enquanto isso na Copa do Brasil… jogadores do mesmo time se trombaram e o árbitro marcou pênalti.

pic.twitter.com/NeqQfKQ6Dh — CHOQUEI (@choquei) March 9, 2023

O erro levou à inclusão de Paulo no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem (PADA). De acordo com o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, o desempenho de Paulo na partida não atendeu aos padrões exigidos e, por isso, foi suspenso por tempo indeterminado.

“A Comissão de Arbitragem da CBF resolveu suspender por tempo indeterminado o Árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, por entender que o desempenho dele, na partida entre as equipes Tombense x Retrô, válida pela 2ª fase da Copa do Brasil 2023, foi abaixo dos padrões exigidos. O referido oficial será incluído no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem”, diz a nota assinada pelo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

Erros de arbitragem são comuns em qualquer competição de futebol, incluindo a Copa do Brasil. Embora a CBF tenha investido em tecnologia para auxiliar os árbitros, como o VAR, o recurso tecnológico não está disponível para os jogos da Segunda Fase da Copa do Brasil.

Ainda assim, mesmo com o VAR, em algumas ocasiões, a interpretação do árbitro pode gerar controvérsia e discussões.

Além disso, a Copa do Brasil é uma competição bastante disputada, com equipes de diferentes níveis e com jogos muitas vezes intensos e acirrados, o que pode aumentar a pressão sobre os árbitros e, consequentemente, aumentar a possibilidade de erros.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.