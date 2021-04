Jogadores do Valencia deixam o campo depois de acusação de racismo

247 - Em partida válida pelo Campeonato Espanhol, os jogadores do Valencia deixaram o campo depois de uma acusação de racismo. Diakhaby acusou Juan Cala, jogador do Cadiz, de usar palavras de teor racista contra ele. O jogo foi paralisado aos 30 minutos do primeiro tempo. A reportagem é do portal da TV Cultura.

A confusão aconteceu logo após uma dividida entre os dois atletas. Diakhaby abandonou a jogada para discutir Cala após a suposta agressão. Após a acusação, todos os jogadores do Valencia não demoraram muito tempo para deixar o gramado e ir em direção ao vestiário.

Depois que a equipe de arbitragem conversou com as duas equipes, a partida foi retomada. Cala retornou para a partida normalmente. Enquanto Diakhaby foi substituído e não voltou para o jogo.

O Valencia usou as redes sociais para repudiar qualquer ato de racismo. “A equipe já se reuniu e decidiu dar continuidade ao jogo, com o objetivo de lutar pela honra do clube, mas denunciar racismo de qualquer natureza”.

Além disso, foi divulgado que o próprio jogador pediu para que os companheiros voltassem ao gramado para "lutarem em campo".





