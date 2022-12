Jogadores e lideranças publicam mensagens de força a Pelé

Apoie o 247

247 - Atletas como o francês Kylian Mbappé, o brasileiro Rodrygo Goes, o ex-jogador Rivaldo, além de políticos escreveram mensagens de apoio a Pelé, 82 anos, que foi internado no dia 29 de novembro, mas não precisou mais de tratamento quimioterápico após ser operado de um câncer de intestino em setembro do ano passado.

"Força rei", escreveu Rivaldo no Twitter.

"Orem pelo Rei", disse Mbappé.

"Força, Rei Pelé! Orando e torcendo pela sua recuperação!", postou Rodrygo.

Os deputados Paulo Pimenta (PT-RS), Margarida Salomão (PT-MG) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes também escreveram mensagens de apoio.

Força, Rei @Pele! 👑 orando e torcendo pela sua recuperação! 🙏🏾 pic.twitter.com/SrKVSwXtwt — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) December 2, 2022

Toda força ao nosso Rei @Pele nesse momento difícil. O Brasil e o mundo estão em oração pelo maior atleta da história do futebol. Minha solidariedade aos familiares. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) December 3, 2022

Juiz de Fora envia a nosso rei Pelé suas orações e desejos de recuperação e saúde.



Que todo o Brasil possa se unir nesse momento.#PrayForTheKing pic.twitter.com/9RXK4pPnBN — Margarida Salomão (@JFMargarida) December 3, 2022

Força ao Rei @Pele 👑 🇧🇷 — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) December 3, 2022

