Jogos BRICS 2022 trazem competições de xadrez, breakdance e wushu

Leonardo Sobreira, de Guangzhou (247) - Atletas de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul competirão nas modalidades xadrez, breakdance e wushu entre 1º a 30 de setembro nos Jogos BRICS, que será disputado online.

A China, organizadora do evento, lançou o site oficial dos Jogos BRICS na quarta-feira, 10, como o portal para registro, upload de vídeos, pontuação, julgamento e anúncios de resultados. Atletas profissionais e entusiastas das modalidades podem fazer o upload de seus vídeos no site e interagirem uns com os outros.

Gao Zhidan, diretor da Administração Geral do Esporte da China, acredita que os Jogos BRICS aumentarão a solidariedade e a amizade, além de promover a paz e o desenvolvimento.

"Acredito que os Jogos BRICS 2022 desempenharão um papel único na melhoria do desenvolvimento esportivo e na promoção da compreensão e amizade na comunidade esportiva e entre os povos do bloco, e contribuirão para promover parcerias de alta qualidade e embarcar em uma nova jornada de cooperação do BRICS por meio do poder dos esportes", disse Gao em um discurso publicado no site oficial dos Jogos.

Além das três modalidades competitivas, haverá eventos de ioga, corridas de barcos-dragão, jiu-jítsu brasileiro, sambo e dibeke.

As inscrições oficiais para as competições começam em 15 de agosto.

