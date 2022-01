Jogos de Inverno de Beijing não serão abertos ao público geral

A gestão de circuito fechado é a chave para prevenir a Covid-19 com segurança, afirma Cai Qi, presidente do Comitê Organizador de Beijing 2022 edit

247 - As políticas sanitárias dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing foram clarificadas, nesta segunda-feira (17). A venda de ingressos ao público foi suspensa. "Em vez disso, um público designado será selecionado para assistir às competições para garantir que elas atendam plenamente à política anti-epidemia no país", escreve o Global Times.

Em setembro de 2021, o Comitê Organizador proibiu a venda de ingressos a espectadores internacionais. Com o recente leve repique da pandemia em algumas cidades do país asiático, o comitê decidiu mudar a política de vender abertamente os ingressos para permitir apenas espectadores designados, segundo documento oficial.

A gestão de circuito fechado é a chave para prevenir a Covid-19 com segurança, afirma Cai Qi, secretário do Comitê Municipal de Pequim do Partido Comunista da China e presidente do Comitê Organizador de Beijing 2022.

