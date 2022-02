Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing injetam “força de união” ao mundo, diz mídia chinesa

A competição terá a honra de continuar passando o sonho das Olimpíadas e unir o mundo com um espírito de paz, amizade e fraternidade, aponta imprensa no país edit

Rádio Internacional da China - Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 começaram na noite de sexta-feira (4), horário local, em Beijing. Esta é a primeira edição das Olimpíadas de Inverno realizada após a palavra “Juntos” ter sido integrada ao lema olímpico.

O evento terá a participação de aproximadamente três mil atletas de cerca de 90 países e regiões. Ambos os números das modalidades e das medalhas de ouro baterão recordes históricos. Sem dúvida, os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing terão a honra de continuar passando o sonho das Olimpíadas e unir o mundo com um espírito de paz, amizade e fraternidade.

De 2008 a 2022, Beijing se tornou a primeira cidade no mundo a sediar tanto as Olimpíadas de Verão quanto as de Inverno. Os Jogos de 2022 coincidiram com o Festival da Primavera da China, que simboliza a união familiar e do país, além de ser o festival mais importante para os chineses.

Muitos atletas e trabalhadores estrangeiros que chegaram à China já experimentaram os costumes festivos do país e sentiram a inspiração dos chineses para a realização das duas edições olímpicas nestes 14 anos, que é reunir povos de diferentes regiões, culturas, etnias e cores de pele e trazer paz e esperança ao mundo.

Na ocasião da realização das Olimpíadas de Inverno de Beijing, entretanto, o mundo não está em paz: a pandemia de Covid-19 continua se disseminando; a tensão geopolítica se agravou e até mesmo as próprias Olimpíadas sofreram interferências políticas. Neste contexto, o conceito de “Juntos” advogado pelo Movimento Olímpico é o mais necessário para o mundo.

“É melhor que todos os países estejam no mesmo navio grande para ter um bom futuro em conjunto em vez de cada um permanecer em seus mais de 190 barcos pequenos.” Esta é a aspiração inicial chinesa para o lema dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing, que é “Juntos para um futuro compartilhado”.

Na realidade, a própria realização das Olimpíadas de Inverno de Beijing para a data prevista, após seis anos de preparativos, e com a superação dos impactos como o surto da Covid-19, já demonstra a responsabilidade chinesa de promover a união mundial.

Mais de 30 personalidades políticas importantes do mundo participarão da cerimônia de abertura do evento esportivo e de atividades relacionadas. A ONU lançou pela primeira vez selos para as Olimpíadas de Inverno. A Torre do Cairo do Egito foi iluminada com luzes em forma de caracteres chineses da frase “Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing”.

Os fatos já mostram que o evento esportivo se tornou uma plataforma ideal para a união global através do espírito esportivo, assim como uma prática vívida para promover a construção da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

“Vou compartilhar minha alegria com meus amigos chineses sobre a realização deste evento esportivo global muito importante, que é as Olimpíadas de Inverno”, disse o presidente russo, Vladimir Putin, ao conceder uma entrevista exclusiva por escrito do presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês). O líder russo apontou que o esporte é um fenômeno especial da civilização humana. A organização de atividades esportivas de grande envergadura pode estreitar as relações entre as pessoas e aprofundar o conhecimento mútuo.

Está na expectativa de que os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing tragam dinamismo ao mundo, que está sofrendo o alastramento da pandemia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse acreditar que esta edição se tornará um impulsionador para a paz mundial.

A China já está pronta! Quando a chama olímpica voltar a ser acesa em Beijing, os atletas de todo o mundo se reunião e competirão sob a bandeira olímpica dos cinco anéis e pelo espírito de “mais rápido, mais alto, mais forte e juntos”. O mundo sentirá mais profundamente que seu destino está interligado e que é preciso estarmos juntos para a realização de um futuro compartilhado!

Tradução: Paula Chen

Revisão: Erasto Santos Cruz