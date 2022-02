Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 são encerrados no domingo

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A cerimônia de encerramento da 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno foi realizada na noite de domingo (20) no Estádio Nacional, em Pequim. O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunciou o encerramento do evento esportivo.