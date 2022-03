Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing refletem conquistas chinesas em direitos humanos

O esporte para pessoas com deficiência é um espelho que reflete as notáveis conquistas da China no respeito e proteção dos direitos e interesses dessa população edit

Rádio Internacional da China - Na noite desta sexta-feira (4), os Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022 serão inaugurados. As “duas olimpíadas são igualmente emocionantes”. Beijing, se tornará mais uma vez um palco de classe mundial para que os atletas busquem a excelência.

O “entusiasmo” e a “grandeza” sentidos pela comunidade internacional provêm dos incessantes esforços feitos pela China para os Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing nos últimos seis anos, orientados pela ideia de “sediar os Jogos Olímpicos de forma verde, compartilhada, aberta e limpa". Estes esforços têm mostrado o calor do cuidado da sociedade chinesa para as pessoas com deficiência.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing compartilharão as mesmas instalações comuns que antes foram utilizadas nos Jogos Olímpicos de Inverno, após ajustes adequados para facilitar os portadores da deficiência.

O cuidado e o calor dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing são apenas um pequeno reflexo do desenvolvimento contínuo do esporte das pessoas com deficiência na China. Dias atrás, o país lançou seu primeiro livro branco sobre o desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência, mostrando com dados detalhados e casos concretos que cada vez mais essa população está realizando seus sonhos através da participação do esporte.

“Tanto pessoas sem deficiência quanto as com deficiência podem viver uma vida maravilhosa.” “A China desenvolverá ainda mais a causa das pessoas com deficiência e promoverá seu desenvolvimento integral e sua prosperidade comum.” Estas importantes falas do presidente chinês, Xi Jinping, apontam o caminho para atender continuamente a aspiração das pessoas com deficiência por uma vida melhor.

Na China, a causa das pessoas com deficiência tem sido continuamente incorporada ao plano nacional de desenvolvimento econômico e social e ao plano de ação nacional de direitos humanos. O princípio de “igualdade, participação e compartilhamento” para as pessoas com deficiência tem sido melhor implementado, e suas sensações de satisfação, felicidade e segurança têm sido aumentadas de forma constante.

tradução: Shi Liang

revisão: Diego Goulart