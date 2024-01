Jorge Jesus diz que futebol não é prioridade de Neymar: "tem mais paixão por outras coisas" (vídeo)

"É um jogador fora do normal, fora de série. Agora, vive a vida dele além do futebol da maneira dele", afirmou o técnico português edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Jorge Jesus deu uma declaração polêmica neste domingo (14) sobre Neymar, atacante do time que comanda. Em entrevista ao Correio da Manhã, o português afirmou que o futebol não é a prioridade do atleta brasileiro e citou Cristiano Ronaldo para efeito de comparação.

“Primeiro, não tive sorte com Neymar, nunca tinha trabalhado com Neymar, trabalhamos um mês e meio (até a lesão do brasileiro). É um jogador fora do normal, fora de série. Portanto, perdemos qualidade, pelo menos ofensivamente. Um menino fácil de lidar, doce, compreensivo. Agora, vive a vida dele além do futebol da maneira dele, acho que, ao contrário do (Cristiano) Ronaldo, Ronaldo tem mais paixão pelo futebol, portanto, conhece a prioridade, Neymar tem mais paixão por outras coisas, coisas que a vida privada oferece para ele. Mas, como jogador é fabuloso, como homem, que estive um mês e meio com ele, me surpreendeu positivamente em tudo”, declarou.

continua após o anúncio

Em outubro, Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

🚨VEJA: Jorge Jesus, atual treinador de Neymar e do Al-Hilal, alfineta o craque brasileiro ao compará-lo com Cristiano Ronaldo.



“Ronaldo tem mais paixão pelo futebol. Neymar tem mais paixão por outras coisas” pic.twitter.com/yeaMR0Evsv continua após o anúncio January 15, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: