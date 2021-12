Jornalista diz que WTA coage Peng Shuai ao suspender torneios na China

Apoie o 247

Reuters - O editor do jornal chinês Global Times acusou a Associação de Tênis Feminino (WTA) de “coagir” a estrela do tênis Peng Shuai a “apoiar o ataque do Ocidente” à China suspendendo torneios no país até estar convencida sobre seu bem-estar.

Conhecido por seus tuítes combativos, Hu Xijin é um crítico explícito do escândalo envolvendo Peng e sua acusação de agressão sexual contra um ex-vice-premiê, embora a China mantenha o silêncio e autoridades bloqueiem debates sobre o tópico na internet chinesa.

Na última quarta-feira (1) a WTA anunciou a suspensão imediata de todos os torneios na China citando preocupações com o bem-estar de Peng, ex-número um do mundo de duplas, e com a segurança de outros tenistas.

“A WTA está coagindo Peng Shuai a apoiar o ataque do Ocidente ao sistema chinês. Eles estão privando Peng Shuai da liberdade de expressão, exigindo que sua descrição de sua situação atual atenda suas expectativas”, disse Hu em sua conta oficial de Twitter em uma publicação que citou o anúncio da WTA.

A entidade não respondeu de imediato a um pedido de comentário da publicação de Hu no Twitter, que está bloqueado na China.

O paradeiro de Peng se tornou um tema de preocupação internacional por causa de uma ausência pública de quase três semanas após ela ter publicado uma mensagem em uma rede social no início de novembro alegando que o ex-vice-premiê chinês Zhang Gaoli a agrediu sexualmente.

Nem Zhang, que se aposentou em 2018, nem o governo chinês comenta a alegação de Peng.

