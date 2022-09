Jornalista é assediada por torcedor do Flamengo: "humilhante"

Apoie o 247

247 - A repórter Jéssica Dias, da ESPN, sofreu assédio de um torcedor do Flamengo nesta quarta-feira (7). Jéssica fazia uma entrada ao vivo nas proximidades do Maracanã, palco da partida do Rubro-negro contra o Vélez Sarsfiel, pela Libertadores, quando o homem se aproximou e sem o consentimento da repórter, a beijou no rosto.

Jéssica ficou visivelmente incomodada e recebeu a solidariedade dos colegas que estavam no estúdio. "Estava indo tão bem, a torcida estava tão legal, aí vem um palhaço e termina desse jeito o nosso SportsCenter", disse uma das apresentadoras.

O Flamengo prestou solidariedade a Jéssica por meio das redes sociais. "O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam", diz a nota.

