Jovem dinamarquês vence Djokovic e conquista Masters 1000 de Paris

PARIS (Reuters) - O jovem dinamarquês Holger Rune se recuperou de um set em desvantagem e venceu o favorito Novak Djokovic por 3-6, 6-3 e 7-5, conquistando seu primeiro título de Masters em Paris neste domingo.

Rune, que derrotou outros quatro jogadores do top 10 melhores do mundo Hubert Hurkacz, Andrey Rublev, Carlos Alcaraz e Félix Auger-Aliassime a caminho da final, agora entrará para o top 10 quando o novo ranking for publicado na segunda-feira.

"Não estou feliz por você ter me derrotado, mas por outro lado estou feliz por você, porque gosto de sua personalidade, você é um cara muito dedicado que ama o tênis", disse Djokovic com um sorriso na entrega do troféu.

"Você dedicou muitas horas de trabalho duro, está valendo a pena para você e seu futuro é brilhante."

