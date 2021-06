Juca Kfouri: "o Brasil torce pelo não à Cova América"

247- O jornalista Juca Kfouri, em sua coluna no portal UOL, afirma que “quem sabe haja um raro surto de bom senso e o desgoverno brasileiro recue de seu sim à Cova América diante da indignação ampla, geral e irrestrita que causou aqui e pelo mundo afora”.

“É quase ingenuidade esperar por bom senso no Palácio do Planalto, mas se o ministro da Saúde tiver amor por seu diploma, pelo juramento de Hipócrates e por sua biografia, condicionará a permanência no cargo ao não federal”, avalia.

Em sua visão, “nada justifica trazer nove seleções sul-americanas, e eventuais novas cepas, a um dos epicentros da pandemia, dispensando recursos e atenções que precisam ser destinados aos nossos milhares de infectados”.

